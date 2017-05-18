17:41:12 Четверг, 18 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе пройдет вечер памяти Веры Аношиной

11:17 | 18.05.2017 | Культура

Печать

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Творческий вечер, посвященный памяти советской и российской певицы, заслуженной артистки РСФСР, первой исполнительницы песен «18 лет» и «Милая роща» Веры Аношиной, состоится в киноконцертном зале «Октябрь» в субботу, 27 мая.

В Пензе пройдет вечер памяти Веры Аношиной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, руководитель ансамбля «Старгород» Михаил Кокорин, в концерте примут участие артисты, которые в разные годы работали вместе с Верой Аношиной.

Планируется, что в творческой встрече примет участие поэтесса Лариса Яшина, заслуженные артистки России Людмила Лузгина, Раиса Лобанова и Зинаида Байкалова и заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.

Кроме того, на сцене выступят ансамбль солистов русского народного хора имени Октября Гришина и ансамбль «Старгород». Ведущим вечера памяти станет заслуженный работник культуры России Сергей Пономарев.

Вход на мероприятие, начало которого намечено на 15.00, решено сделать свободным.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева
Под Пензой за злоупотребление полномочиями осужден врио директора МУПа «Универсал» Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора
Пензенской гимнастке присвоено звание мастера спорта России Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама