В Пензе пройдет вечер памяти Веры Аношиной Культура

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Творческий вечер, посвященный памяти советской и российской певицы, заслуженной артистки РСФСР, первой исполнительницы песен «18 лет» и «Милая роща» Веры Аношиной, состоится в киноконцертном зале «Октябрь» в субботу, 27 мая.

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Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, руководитель ансамбля «Старгород» Михаил Кокорин, в концерте примут участие артисты, которые в разные годы работали вместе с Верой Аношиной.

Планируется, что в творческой встрече примет участие поэтесса Лариса Яшина, заслуженные артистки России Людмила Лузгина, Раиса Лобанова и Зинаида Байкалова и заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.

Кроме того, на сцене выступят ансамбль солистов русского народного хора имени Октября Гришина и ансамбль «Старгород». Ведущим вечера памяти станет заслуженный работник культуры России Сергей Пономарев.

Вход на мероприятие, начало которого намечено на 15.00, решено сделать свободным.