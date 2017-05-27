Виктор Кувайцев поздравил пензенских библиотекарей с профессиональным праздником Культура

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников библиотечной сети города с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 27 мая.

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«Во все времена библиотеки были и остаются центрами духовной и интеллектуальной жизни общества, а их работники — хранителями исторических и культурных традиций. К печатному слову у жителей Пензы всегда было особое отношение. И в настоящее время, несмотря на развитие информационных технологий, количество посетителей библиотек не уменьшается. Более того, библиотеки сегодня — это не только хранилище шедевров мировой литературы, научных трудов, но и авторитетный центр духовного общения и досуга», — отметил мэр.

Он добавил, что труд библиотекаря скромен, но благороден.

«Он требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников этой сферы. В день вашего профессионального праздника искренне благодарю вас, дорогие друзья, за верность профессии, за ваш бесценный вклад в развитие общества и воспитание подрастающего поколения! Желаю всем вам здоровья, счастья и творческих успехов во всех начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.