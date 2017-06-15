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В Пензе подведены итоги творческого конкурса «Наш Хопер»

10:00 | 15.06.2017 | Культура

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Итоги регионального конкурса детского творчества «Наш Хопер», на который поступило более 220 работ, подведены отделением Русского географического общества (РГО) и центром детского творчества города Сердобска Пензенской области.

В Пензе подведены итоги творческого конкурса «Наш Хопер»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этом году в нем приняли участие дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

В номинации «Изобразительное творчество» победителями стали ученица школы №9 Валентина Вилкова ивоспитанница художественной школы Сердобска Марина Калашникова, воспитанницы детской школы искусств №8 города Пензы Марина Матвеева и Елизавета Вотченко, ученицы ДШИ №2 Анастасия Коннова и Алина Бусаркина, а также учащаяся школы искусств «Квинта» Алена Загорнова.

Лучшие плакаты, по мнению жюри, нарисовали воспитанники сердобской школы-интерната Нина Яковлева и Владислав Лескин.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» отмечены Марина Алланова из сердобской школы-интерната, а также Дарья Глазова, Екатерина Суворина и Любовь Астанина из местного центра детского творчества.

Жюри признало лучшими фоторепортажи ученика школы №66 города Пензы Ильи Швецова, представителей Сердобска — учащегося ЦДТ Ярослава Балахничева и воспитанника школы-интерната Александра Копченкова.

«По итогам конкурса «Наш Хопер» победителей ждут дипломы и подарки от организаторов. Работы победителей будут представлены на выставке, которая традиционно является частью межрегионального фестиваля авторской песни «Хопер». На фестивале состоится торжественное награждение победителей, который пройдет в последнее воскресенье июля на берегу реки Хопер около села Куракино Сердобского района», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
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