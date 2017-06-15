В Пензе подведены итоги творческого конкурса «Наш Хопер» Культура

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Итоги регионального конкурса детского творчества «Наш Хопер», на который поступило более 220 работ, подведены отделением Русского географического общества (РГО) и центром детского творчества города Сердобска Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этом году в нем приняли участие дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

В номинации «Изобразительное творчество» победителями стали ученица школы №9 Валентина Вилкова ивоспитанница художественной школы Сердобска Марина Калашникова, воспитанницы детской школы искусств №8 города Пензы Марина Матвеева и Елизавета Вотченко, ученицы ДШИ №2 Анастасия Коннова и Алина Бусаркина, а также учащаяся школы искусств «Квинта» Алена Загорнова.

Лучшие плакаты, по мнению жюри, нарисовали воспитанники сердобской школы-интерната Нина Яковлева и Владислав Лескин.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» отмечены Марина Алланова из сердобской школы-интерната, а также Дарья Глазова, Екатерина Суворина и Любовь Астанина из местного центра детского творчества.

Жюри признало лучшими фоторепортажи ученика школы №66 города Пензы Ильи Швецова, представителей Сердобска — учащегося ЦДТ Ярослава Балахничева и воспитанника школы-интерната Александра Копченкова.

«По итогам конкурса «Наш Хопер» победителей ждут дипломы и подарки от организаторов. Работы победителей будут представлены на выставке, которая традиционно является частью межрегионального фестиваля авторской песни «Хопер». На фестивале состоится торжественное награждение победителей, который пройдет в последнее воскресенье июля на берегу реки Хопер около села Куракино Сердобского района», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.