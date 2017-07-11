Три книги оцифровано в пензенской областной библиотеке Культура

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова оцифровали три книги.

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Так, читателям электронной библиотеки теперь доступен исторический очерк Ярослава Кржижека «Пенза. Славные боевые традиции чехословацких красноармейцев». В ней рассказывается о возникновении чехословацкой коммунистической партии в России, а также о чехословацком мятеже в Пензе.

Книга Георгия Крылова «Подвиг «Светланы» посвящена гибели в Цусимском сражении бронепалубного крейсера второй тихоокеанской эскадры «Светлана» 15 мая 1905 года.

Также в электронном варианте теперь можно прочесть очерк Юрия Кривошеева «Пензенский народный», повествующий о создании в 1956 году пензенского русского народного хора профсоюзов под руководством композитора Октября Гришина, сообщается на сайте областной библиотеки.