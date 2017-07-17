Участница «Тавриды» из Пензы рекомендована к получению стипендии Минкульта РФ Культура

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Дарья Пурисова из Пензенской области вошла в число 15 участников всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», которые рекомендованы к получению государственной стипендии министерства культуры РФ.

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Они были отобраны по итогам второй смены форума «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», завершившейся в минувшее воскресенье, 16 июля.

Также к получению стипендии рекомендованы Любовь Вачаева из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Ксения Романенко из Омской области; Юлия Тчанникова из Коми; Елизавета Бирюкова, Анна Дудина, Ольга Матюнина и Арсений Крайнюков из Москвы; Юлия Чубенко из Ростовской области; Анна Катухина, Владимир Негода, Людмила Кабанова и Ольга Самойлова из Московской области; а также Ева Ланцева и Иван Ковалев из Санкт-Петербурга.

Они были награждены дипломами Союза художников России за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России, сообщает пресс-служба форума «Таврида».