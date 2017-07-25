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В литературном музее Пензы покажут советские фильмы о природе

17:11 | 25.07.2017 | Культура

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Кинопроект «Стань природе другом!» начнет работу в литературном музее Пензы 2 августа.

В литературном музее Пензы покажут советские фильмы о природе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» заведующая отделом просветительской работы музея Ирина Корженко, в его рамках каждую среду в 11.00 посетителям будут показывать советский фильм, который учит доброму отношению к природе и людям.

По ее словам, билет можно купить за 40 рублей — по стоимости входа в музей для детей и пенсионеров.

Ирина Корженко отметила, что по возможности на сеансы будут приглашать детей, отдыхающих в лагерях.

По данным регионального Минкульта, на 2 августа намечен показ фильма «Белый Бим Черное ухо», на 9 число — «Не стреляйте в белых лебедей», на 16-е — «У озера», на 23-е — «Прощание», на 30-е — «Земля Санникова».
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