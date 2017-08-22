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В Пензе стартовал проект «Прогулки по галерее с директором»

12:56 | 22.08.2017 | Культура

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный запустил новый культурный проект, в рамках которого он знакомит жителей с наиболее интересными экспонатами с помощью микроблога «Твиттер».

В Пензе стартовал проект «Прогулки по галерее с директором»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данная инициатива получила название «Прогулки по галерее с директором».

«Я пытаюсь посмотреть на все наши залы глазами не высокого ценителя, профессионального коллекционера, художника или искусствоведа, а именно зрителя, которому интересно в картинной галерее. Посещая каждый из залов, я выбираю четыре наиболее понравившиеся мне работы […] и информирую читателей в «Твиттере», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Кирилл Застрожный.

Он уточнил, что после этого его подписчики приглашаются к обсуждению данных полотен.

По словам директора галереи, по итогам первых обзоров, опубликованных в минувший понедельник, 21 августа, откликнулись около 15 человек.

«Каких-то критических спорных вопросов пока нет. В основном все поддерживают ту или иную картину. Человека два–три поддержали все четыре выбранных мной», — добавил собеседник агентства.

Кирилл Застрожный пояснил, что обсуждение будет идти до тех пор, пока он не обойдет все залы учреждения.

«Всех, кто откликнется и примет участие в обсуждении, […] я позову сюда, в галерею, соберу их в Зеленом зале и уже проведу большую обзорную экскурсию», — сообщил директор учреждения культуры.

По его словам, самым активным участникам проекта будут вручены сувениры, среди которых — буклеты, магниты, ручки, календари и закладки.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек будет приглашено на экскурсию в галерею, Кирилл Застрожный пояснил, что все будет зависеть от активности людей.

«Если найдется порядка 50 новых друзей галереи, я буду доволен. Рассчитываю не менее 20, чтобы полноценную экскурсию провести», — резюмировал собеседник агентства.
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