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В Пензе открыта выставка церковного искусства

11:17 | 04.09.2017 | Культура

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Выставка «Церковное искусство — сохраняя традиции», включающая в себя более 120 экспонатов, начала работу в губернаторском доме Пензы.

В Пензе открыта выставка церковного искусства

Фото: Museum-penza.ru

В экспозицию вошли, в частности, историческое полотно художника Дениса Санталова «Чудо иконы Казанской Пензенской Богоматери. 1717 год» и пять икон XIX века из фондов музея.

Также в числе экспонатов включены живописные произведения на религиозную тематику, проекты храмовых росписей и фотографии мозаики.

Кроме этого, на выставке представлено более 60 современных священных изображений, написанных выпускниками пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

Организаторами и авторами идеи выставки стали выпускники пензенского художественного училища и иконописного отделения Санкт-Петербургской духовной академии Александр и Христина Коломайнен. Экспозиция размещена при поддержке Пензенской епархии, министерства культуры и туризма региона и картинной галереи.

Выставка будет работать до 29 октября, сообщается на портале музеев Пензенской области.
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