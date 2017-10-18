Стала известна программа празднования 125-летия пензенской областной библиотеки Культура

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 125-летию областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, пройдут в Пензе на текущей неделе.

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В предстоящий четверг, 19 октября, в историческом здании учреждения на 10.00 запланирован круглый стол на тему «Библиотека равных возможностей». В 14.00 состоится показ спектакля «Сказка о Змее Горыныче» по произведению Юрия Коваля. На 15.00 намечены встреча с редакцией журнала «Сура» и презентация пятого номера издания.

В новом корпусе библиотеки на проспекте Строителей в 17.00 пройдет турнир по квизу.

На следующий день мероприятия также начнутся в 10.00 с диалога на тему «100-летие революции 1917 года: уроки истории и современность». После этого состоится лекция ученого секретаря областной библиотеки Дмитрия Мурашова на тему «Лермонтовка — территория открытий».

В 12.00 будет представлена экспозиция из собраний музея-заповедника «Тарханы», а затем гостей мероприятия ждет круглый стол на тему «Образование. Библиотека. Культура. Актуальные вопросы взаимодействия».

Начало торжественного мероприятия намечено на 15.00. В его рамках ожидаются церемония награждения сотрудников библиотеки, поздравления официальных лиц и концерт.