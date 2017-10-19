В «Ночь искусств» в «Октябре» в Пензе пройдут выставка, концерт и джазовый джем-сейшен Культура

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Несколько разноплановых мероприятий состоятся на двух площадках киноконцертного зала «Октябрь» в Пензе в рамках акции «Ночь искусств» в субботу, 4 ноября.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Кокорин, в «Октябре» будет организована выставка работ учащихся художественных школ Пензы, не ограниченных какой-то определенной темой.

«Каждый показывает свое искусство, в данном случае — изобразительное», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, с 18.00 на сцене учреждения начнется выступление учащихся музыкальных школ и школ искусств города.

Михаил Кокорин отметил, что во время перерыва в детском концерте в фойе выступят взрослые пензенские артисты, в частности, губернаторский ансамбль солистов «Старгород», муниципальный духовой оркестр, вокалисты и музыканты Лаура Королева, Екатерина Бородина, Анатолий Николаев, Тимофей Николаев, Татьяна Стаильская и Сергей Струков.

«Мы непрофессионалам отдаем сцену, а профессионалы будут выступать в фойе. В прошлом году было так же», — уточнил директор учреждения культуры.

Он добавил, что примерно в 22.00 в фойе киноконцертного зала начнется джазовая импровизация артистов со зрителями.

«Джем-сейшен — это общение творческих людей Пензы, которые любят джаз, кто может прийти и присоединиться к основному составу музыкантов. […] Это творчество, которое будет рождаться прямо на глазах зрителей», — пояснил Михаил Кокорин.