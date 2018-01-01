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В Пензе впервые пройдет «Битва гармонистов»

16:12 | 26.10.2017 | Культура

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Творческое состязание под названием «Битва гармонистов» впервые пройдет в Пензе на базе центра культуры и досуга 9 декабря.

В Пензе впервые пройдет «Битва гармонистов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инициаторами мероприятия выступили центр русской хоровой и вокальной культуры и заслуженный артист России Геннадий Калмыков.

«Данная встреча станет отборочным этапом «битвы» пензенских и орловских гармонистов, которая состоится в начале 2018 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации ЦкиД.

В учреждении пояснили, что к участию в конкурсной программе приглашаются гармонисты из Пензы и области, при этом образование и мастерство не могут служить основанием для отказа претенденту в допуске.

Планируется, что билеты на пензенскую «Битву гармонистов» появятся в продаже позднее.
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