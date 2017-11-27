Музей Ханты-Мансийска подарил пензенской библиотеке коллекцию книг Культура

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Расположенный в Ханты-Мансийске музей природы и человека подарил коллекцию книг по истории и культуре пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, которая празднует 125-летие в 2017 году.

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Среди них — альбом-каталог музея, а также книги, рассказывающие о священных местах и атрибутах северных народов, их мифологических представлениях.

Также интерес представляет иллюстрированный каталог выставки всемирно известного художника Михаила Шемякина, состоявшейся в Ханты-Мансийске.

Все издания были выпущены при активном участии музея природы и человека.

Как сообщается на сайте пензенской библиотеки, книги учреждению передала директор музея Елена Гомонюк, которая ранее возглавляла музейно-выставочный центр Заречного.