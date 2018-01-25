Фестиваль «Открытый мир библиотек» состоится в Пензе 2 февраля
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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. XIII книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», посвященный Году добровольца в России, состоится в Пензе в пятницу, 2 февраля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Мероприятия в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова начнутся с 10.00 с официального открытия, на котором состоится премьера фильма видеостудии «Глобус» о волонтерских организациях.
В 12.00 в студии успешного развития запланирована стартовая презентация проекта «Александр Солженицын и пензенский край», посвященного 100-летию со дня рождения писателя.
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Фестиваль «Открытый мир библиотек»
Также подготовлена специальная программа к 75-летию победы в Сталинградской битве. В фойе библиотеки будет организован нон-стоп киносеанс «Сталинградская битва. Взгляд сквозь годы». В 13.00 в мультимедийном зале состоится на лекция-визуализация «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова: правдивая книга о войне» и презентация тематических ресурсов президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Для юных посетителей фестиваля предусмотрен исторический квест «Мы из будущего».
В завершение мероприятия — в 15.00 — состоится концерт хора имени Октября Гришина. В сопровождении оркестра прозвучат как народные песни, так и лирические произведения советских авторов и пензенских композиторов.
Вход на фестиваль будет бесплатным, сообщается на сайте учреждения культуры.