Объявлен прием заявок на «Лермонтовские чтения» в «Тарханах» Культура

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Прием заявок объявлен на конференцию «Лермонтовские чтения», которая состоится в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 19 октября.

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Участникам предлагается осветить тему «Михаил Лермонтов и его герои в восприятии школьников». Работы должны отражать личное восприятие автором образа поэта и персонажей его произведений.

Для участия в чтениях до 1 октября на адрес музея необходимо направить заявку по установленной форме и саму работу, однако право включения материалов в программу учреждение оставляет за собой.

Участникам чтений будет предоставлен бесплатный автобус по маршруту «Пенза — Лермонтово — Пенза», который отправится 19 октября в 9.00 с площади Ленина, сообщается на сайте музея.