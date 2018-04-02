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В Пензе объявлен конкурс чтецов «Слова подобны крыльям»

14:02 | 02.04.2018 | Культура

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области объявило международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям».

В Пензе объявлен конкурс чтецов «Слова подобны крыльям»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что его проведение будет не только стимулировать интерес к отечественной литературе и сценическому искусству среди российских подростков и молодежи, но и поможет приобщить к культуре страны иностранных граждан.

Согласно положению о конкурсе, к участию допускаются все желающие от 6 до 25 лет, при этом деление на возрастные группы не предусмотрено.

До 1 июня нужно отправить на электронную почту литературного музея видеофайл с выступлением длительностью не более трех минут. Для прочтения наизусть можно выбрать отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском языке, в том числе собственного сочинения.

В результате отбора, который жюри проведет до конца месяца, в следующий тур пройдут 30 участников. Они будут приглашены на очное прослушивание.

12 прошедшим испытание предложат пройти обучение декламаторскому и сценическому искусству у преподавателей пензенского колледжа искусств и актеров областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Занятия будут бесплатно проводиться раз в неделю в течение четырех месяцев — с сентября по декабрь.

Всем конкурсантам, успешно прошедшим обучение, будет предоставлено право принять участие в финале конкурса 21 декабря на малой сцене драмтеатра в формате гала-концерта. В результате будут определены три победителя.

Их наградят дипломами и памятными подарками. Всех финалистов также поощрят поездкой в государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».
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