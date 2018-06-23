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Егор Крид анонсировал свой первый сольный концерт в Пензе

11:43 | 24.06.2018 | Культура

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Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Популярный российский певец Егор Крид, который родился и вырос в Пензе, анонсировал свой первый большой сольный концерт на малой родине.

Егор Крид анонсировал свой первый сольный концерт в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вот и настал этот момент. 7 лет назад я уехал из родного города Пензы реализовывать свои мечты. На протяжении семи лет меня постоянно звали выступать в Пензе, но я каждый раз отказывался. Я был не готов к этому. Выступать для своих и для тех, кто в тебя не верил, не самое легкое дело», — написал артист в Instagram.

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По словам Егора Крида, сейчас он «заряжен на это».

«Я состоялся как артист и как продюсер, как человек и как мужчина. Я готов сделать лучший концерт в своем родном городе», — добавил музыкант.

Он также разместил ссылку на страницу, на которой можно приобрести билеты. На ней уточняется, что выступление Егора Крида в Пензе состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 21 сентября.

Стоимость билетов варьируется от 1 тыс. 200 до 3 тыс. 500 рублей.

21 сентября - Дизель Арена - г. Пенза Вот и настал этот момент. 7 лет назад я уехал из Родного города #Пенза, реализовывать свои мечты. На протяжении 7 лет меня постоянно звали выступать в Пензе, но я каждый раз отказывался. Я был не готов к этому. Выступать для своих и для тех, кто в тебя не верил - не самое лёгкое дело. Сейчас я заряжен на это. Я состоялся, как артист и как продюсер. Как человек и как мужчина. Я готов сделать лучший концерт в своём родном городе. «Мой город Пенза - мой город Признак» Признак моих побед и поражений. Мотиватор и закалка на будущее в делах. 58 - мой регион и мой номер. (Билеты в шапке профиля)

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