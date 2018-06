Егор Крид анонсировал свой первый сольный концерт в Пензе

21 сентября - Дизель Арена - г. Пенза Вот и настал этот момент. 7 лет назад я уехал из Родного города #Пенза, реализовывать свои мечты. На протяжении 7 лет меня постоянно звали выступать в Пензе, но я каждый раз отказывался. Я был не готов к этому. Выступать для своих и для тех, кто в тебя не верил - не самое лёгкое дело. Сейчас я заряжен на это. Я состоялся, как артист и как продюсер. Как человек и как мужчина. Я готов сделать лучший концерт в своём родном городе. «Мой город Пенза - мой город Признак» Признак моих побед и поражений. Мотиватор и закалка на будущее в делах. 58 - мой регион и мой номер. (Билеты в шапке профиля)

