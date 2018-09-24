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Актеры драмтеатра вернулись в Пензу с фестиваля во Владимире

09:49 | 24.09.2018 | Культура

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского вернулись домой из Владимира, где на фестивале «У Золотых ворот» они представили спектакль «Кабала святош».

Актеры драмтеатра вернулись в Пензу с фестиваля во Владимире. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка была показана в минувшую субботу, 22 сентября, на сцене владимирского академического театра драмы.

После окончания спектакля гендиректор фестиваля, руководитель владимирского академического театра драмы Борис Гунин вручил худруку пензенского драмтеатра, заслуженному артисту России Сергею Казакову диплом и памятную медаль с изображением скульптурной композиции, несколько дней назад открытой вблизи учреждения культуры — символического памятника провинциальным актерам, героям пьесы Александра Островского «Лес» комику Счастливцеву и трагику Несчастливцеву.

Как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, итоги фестиваля будут объявлены 1 октября.

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