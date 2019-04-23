Белозерцев попросил Мединского поддержать идею строительства здания для кукольного театра Культура

Москва, 23 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил министра культуры России Владимира Мединского поддержать инициативу строительства в Пензе нового здания кукольного театра.

Фото: Mkrf.ru

«Планируем построить новый кукольный театр, сейчас делаем проектно-сметную документацию. Коллектив театра стал победителем пяти российских национальных театральных премий и фестивалей «Золотая маска», — пояснил глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в министерстве культуры РФ в Москве в минувший понедельник, 22 апреля.

Фото: Mkrf.ru

Он отметил, что театр дает более 600 спектаклей в год, при этом размещается в старом аварийном здании.

Владимир Мединский пообещал рассмотреть вопрос о поддержке региональной инициативы.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры России, также стороны обсудили ход строительства цирка в Пензе, создание и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в области, на что в рамках национального проекта на 2019 год предусмотрено более 15 млн. рублей.