В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May» Культура

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Друзья, мы вынуждены сообщить, что десятый юбилейный фестиваль переносится на неопределенный срок. Ввиду последних мировых событий вряд ли у кого-то могут возникнуть вопросы о причинах такого решения», — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

В нем выражается надежда на то, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и концертные площадки всей планеты вновь наполнит музыка.

«Однако, как вы понимаете, в условиях неопределенности невозможно (да и попросту безответственно) брать на себя финансовые и организационные обязательства, а главное — принимать решения, ставящие под угрозу здоровье зрителей и участников фестиваля. [...] Мы обязательно встретимся», — добавляется в тексте.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) объявил о пандемии COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8.00 понедельника, 23 марта, в мире подтверждено около 339 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, в России — 438, в том числе один — в Пензенской области.

Общее количество выздоровевших в РФ достигло 17 человек.