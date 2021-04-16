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Участниками конкурса-фестиваля «Россия молодая» в Пензе станут более 300 музыкантов

12:13 | 16.04.2021 | Культура

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Более 300 музыкантов из 50 городов России примут участие в IV всероссийском конкурсе-фестивале исполнителей на народных инструментах, который пройдет в Пензе 16–18 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Участниками конкурса-фестиваля «Россия молодая» в Пензе станут более 300 музыкантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в состав жюри вошли заслуженные артисты России Михаил Дзюдзе и Роман Бажилин, а также заслуженные артисты Пензенской области Александр Ивлиев и Михаил Чепышев.

«С творчеством членов жюри смогут познакомиться все желающие, посетив концерт-открытие фестиваля, который состоится 16 апреля в 19.00 в большом зале центра культуры и досуга», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что в остальные дни состоятся конкурсные прослушивания и мастер-классы.

«Итоги будут подведены в воскресенье, 18 апреля», — отмечается в сообщении.

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