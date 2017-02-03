На «Чистых прудах» пройдет международная конференция по вопросам безопасности Экономика

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. VII международная научно-практическая конференция проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций из России и стран СНГ «Комплексное обеспечение безопасности объектов. Перспективные разработки» пройдет на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» под Пензой 9 и 10 февраля.

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«Тема конференции обусловлена мировой тенденцией роста всевозможных террористических угроз, а Пенза выбрана в качестве места проведения мероприятия в связи с тем, что в ней сосредоточены компании, занимающиеся разработкой и производством комплексов инженерно-технических средств физической защиты объектов различного уровня ответственности. Данные компании составляют пензенский приборостроительный кластер «Безопасность» и занимают ведущие позиции на российском рынке», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в АО «Центр кластерного развития», которое выступает информационным партнером мероприятия.

Ожидается, что в качестве докладчиков на конференции выступят представители «ЦеСИС НИКИРЭТ», фирмы «ЮМИРС», «НИКИРЭТ» – филиала производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, а также разработчики и производители инженерно-технических систем безопасности.

Предполагается, что участники мероприятия рассмотрят вопросы проектирования и монтажа заграждений, в том числе пулерассеивающих и противогранатометных, противотаранных устройств и шлагбаумов, технических средств обнаружения, приводной техники и другого оборудования для систем безопасности объектов различных категорий.

В работе конференции планируется участие представителей правительства Пензенской области, Минпрома региона, торгово-промышленной палаты и технических вузов Пензы.

Во второй день мероприятия участники познакомятся с производственной базой предприятий пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», а также посетят полигоны инженерно-технических средств безопасности.