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В Пензе обсудили варианты сотрудничества мэрии и компании «Планар»

14:20 | 07.02.2017 | Экономика

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Андрей Шевченко, начальник управления экономического развития администрации Пензы Алексей Рябов и генеральный директор ООО «Планар» Александр Степанов обсудили возможные варианты сотрудничества муниципалитета и компании в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 7 февраля.

В Пензе обсудили варианты сотрудничества мэрии и компании «Планар»

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, организация специализируется на разработке и производстве автоматики для систем вентиляции и кондиционирования в целях подачи чистого воздуха в жилые и нежилые помещения.

«Данная система также позволяет экономить потребляемую электроэнергию. Новым развиваемым направлением является разработка и производство коммуникационных устройств», — добавили в городской администрации.

В пресс-службе отметили, что компания планирует развивать производство коммуникационных устройств, использование которых возможно не только в системе вентиляции, но и в промышленной автоматике в целом.

«В декабре 2016 года компания в рамках конкурса по поддержке предпринимателей, организованного министерством экономики Пензенской области, получила субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования», — сказали в мэрии.
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