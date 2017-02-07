В Пензе обсудили варианты сотрудничества мэрии и компании «Планар» Экономика

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Андрей Шевченко, начальник управления экономического развития администрации Пензы Алексей Рябов и генеральный директор ООО «Планар» Александр Степанов обсудили возможные варианты сотрудничества муниципалитета и компании в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 7 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, организация специализируется на разработке и производстве автоматики для систем вентиляции и кондиционирования в целях подачи чистого воздуха в жилые и нежилые помещения.

«Данная система также позволяет экономить потребляемую электроэнергию. Новым развиваемым направлением является разработка и производство коммуникационных устройств», — добавили в городской администрации.

В пресс-службе отметили, что компания планирует развивать производство коммуникационных устройств, использование которых возможно не только в системе вентиляции, но и в промышленной автоматике в целом.

«В декабре 2016 года компания в рамках конкурса по поддержке предпринимателей, организованного министерством экономики Пензенской области, получила субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования», — сказали в мэрии.