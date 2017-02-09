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В Пензе обсудили варианты сотрудничества мэрии и компании «Пензахимия»

11:30 | 09.02.2017 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко и директор ООО «Пензахимия» Владислав Малышев обсудили возможные варианты сотрудничества муниципалитета и компании в ходе встречи, состоявшейся четверг, 9 февраля.

В Пензе обсудили варианты сотрудничества мэрии и компании «Пензахимия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, основной сферой деятельности компании является производство пластмассовых изделий для упаковки товаров.

«В настоящее время запущена линия по производству пластиковой тары для жидкостей. В планах «Пензахимии» — расширить производство: рассматривается вопрос о закупке дополнительного оборудования для выдува пластиковой тары и розлива жидкостей», — добавили в администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что в настоящее время разрабатывается инвестиционный план дальнейшего развития производства, а также ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

«В декабре 2016 года компания в рамках конкурса по поддержке предпринимателей, организованного министерством экономики Пензенской области, получила субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования», — сказали в пресс-службе.
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