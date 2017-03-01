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Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском

14:55 | 01.03.2017 | Экономика

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил подумать о возможных дополнительных видах деятельности завода по глубокой переработке пшеницы, который планируется открыть в Сердобском районе.

Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно пригласить коллег, обсудить перспективу развития и потребности, которые есть у Пензенской области по кормовой базе […] для того, чтобы мы могли внести изменения в проект этого завода и выпускать еще то, что нужно нашим сельхозпроизводителям», — сказал он в ходе заседания региональной ассоциации сельхозпроизводителей, состоявшегося в областном правительстве в среду, 1 марта.

По мнению Ивана Белозерцева, подписание с компанией «Технокорд» соглашение о намерениях открыть данный завод является одним из значимых событий в работе пензенской делегации на инвестиционном форуме в Сочи.

Он пояснил, что компания рассматривала предложения из 19 регионов.

«Сейчас они готовят проект», — уточнил губернатор.
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