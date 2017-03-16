Три строительные компании не смогли взыскать с мэрии Пензы 800 тыс. рублей Экономика

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Три строительные компании не смогли взыскать с мэрии Пензы более 800 тыс. рублей в качестве оплаты за работы, не предусмотренные контрактами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 16 марта.

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«Исковые требования были заявлены тремя пензенскими строительными компаниями в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в целях взыскания денежных средств за работы, не предусмотренные заключенными контрактами, а также взыскании долга по договору цессии», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что в связи с отсутствием правовых оснований Арбитражным судом Пензенской области и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом были приняты решения об отказе в удовлетворении исковых требований.