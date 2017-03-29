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Владельцу придорожного кафе «Отдых» в Пензе не выделят дополнительный участок

09:16 | 29.03.2017 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Сформировать дополнительный земельный участок вблизи придорожного кафе «Отдых» на 31 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе, с просьбой о выделении которого бизнесмен ранее обратился во время приема губернатора Ивана Белозерцева, не представляется возможным. К такому выводу пришли участники выездного совещания во главе с вице-мэром Андреем Шевченко.

Владельцу придорожного кафе «Отдых» в Пензе не выделят дополнительный участок

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщается пресс-служба городской администрации, в минувший вторник, 28 марта, предприниматель на встречу не явился, а заведение не работало.

Чиновники осмотрели прилегающую территорию, на которой обнаружили несанкционированные объекты, в том числе автозаправочные емкости. Также были изучены инженерные характеристики используемого земельного участка.

Установлено, что указанная территория располагается в «красных линиях» района «Северная поляна», поэтому сформировать дополнительный участок нельзя.

По всем другим вопросам предпринимателю будет дан письменный ответ.
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