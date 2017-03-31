В Пензе увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Положительная динамика развития сферы предпринимательства в Пензе является показателем успешного функционирования бизнеса на территории муниципалитета. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

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«На территории города осуществляют деятельность более 30 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудоустроены более 90 тыс. человек, при этом прирост за текущий период составляет порядка 1,5 тыс. бизнес-единиц», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса администрацией Пензы оказана информационно-консультационная помощь более 2 тыс. предпринимателей.

Он добавил также, что одной из важнейших задач администрации Пензы является повышение инвестиционной привлекательности города.

«В рамках мероприятий инвестиционной направленности в прошлому году администрацией Пензы проведено 55 встреч. По результатам было заключено 11 соглашений с планируемым объемом инвестиций более 380 млн. рублей. На сегодняшний день уже создано порядка 200 рабочих мест», — сказал Виктор Кувайцев.