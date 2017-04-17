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В Пензе обсудят пути уменьшения негативного воздействия производств на природу

14:43 | 17.04.2017 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Бесплатный семинар «Наилучшие доступные технологии. Порядок внедрения», посвященный предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, пройдет в конференц-зале пензенского филиала Международного независимого эколого-политологического университета 26 апреля.

В Пензе обсудят пути уменьшения негативного воздействия производств на природу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве спикера выступит директор пензенского филиала учебного учреждения кандидат биологических наук, эксперт по сертификации Людмила Хурнова.

Делегатам от предприятий региона предоставят актуальную информацию по рассматриваемой теме.

Начало мероприятия намечено на 14.00, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
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