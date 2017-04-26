Вице-мэр Пензы сообщил о сложностях в развитии муниципально-частного партнерства Экономика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Муниципально-частное партнерство является относительно новой формой взаимодействия власти и бизнеса, активное внедрение которой затрудняют установленные законом ограничения и необходимость соблюдения определенных процедур. Такое мнение высказал вице-мэр Пензы Андрей Шевченко.

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«Достаточно сложная процедура взаимодействия, ограниченный перечень объектов», — отметил он в ходе 33-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 26 апреля.

Андрей Шевченко также обратил внимание на то, что ситуация с поиском потенциальных инвесторов является непростой не только в Пензе, но и в целом в стране.

По его словам, в 2016 году не было ни одного проекта, реализованного в рамках муниципально-частного партнерства.

Вместе с тем заместитель главы администрации города отметил, что мэрия ведет постоянный поиск компаний, готовых реализовать перспективные проекты.

«Это у нас, я перечислю: комплекс по переработке остатков канализационных стоков, строительство автомобильной дороги, аквапарк, горнолыжный комплекс, ритуально-обрядовый комплекс и реконструкция пензенской детской железной дороги», — уточнил он.

Андрей Шевченко добавил, что к некоторым проектам есть интерес со стороны потенциальных инвесторов.