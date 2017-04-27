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Продукция на 460 млн. рублей произведена в пензенском технопарке «Рамеев» за I квартал

12:32 | 27.04.2017 | Экономика

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Объем продукции, произведенной резидентами технопарка «Рамеев» в Пензе за I квартал 2017 года, вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, превысив 460 млн. рублей.

Продукция на 460 млн. рублей произведена в пензенском технопарке «Рамеев» за I квартал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, в 2016 году этот показатель составил 231 млн. 300 тыс. рублей.

Число резидентов технопарка за период с января по март 2017 года увеличилось с 34 до 37 компаний.

За этот период принято 78 сотрудников. Таким образом, общее число работников организаций, располагающихся в «Рамееве» достигло 1 тыс. 195 человек.

Налоговые платежи резидентов технопарка составили 56,4 млн. рублей, из них более 26 млн. рублей перечислено в региональный бюджет, свыше 30 млн. рублей — в федеральный.

Наиболее крупными резидентами являются пять организаций — «МедИнж», «ИБС Пенза», «ЭСВО», «Оператор электронного правительства» и «Региональный компьютерный сервис».
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