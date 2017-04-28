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Губернатор отметил успехи пензенских кластеров

11:35 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев отметил успехи пензенских кластеров, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Губернатор отметил успехи пензенских кластеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он сообщил, что по итогам 2016 года кластер «Союз пензенских кондитеров» занял четвертое место в России по объемам произведенных сладостей.

«Доля технических и инженерных средств охраны, произведенных предприятиями пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», достигла уже 61% российского рынка», — добавил он.

Кроме того, Иван Белозерцев обратил внимание на успешную работу кластера «Биомед».

«[Его] предприятия обеспечивают 64% произведенных искусственных клапанов сердца и 17% шовного материала для нашей страны», — сказал губернатор.

Он напомнил о проведении IV межрегионального форума «InnoMed», состоявшегося в Пензе в середине апреля, который вызвал неподдельный интерес у профессионального сообщества.

«Мы стараемся придать новый импульс поддержке биомедицинского кластера, в состав которого входит 21 предприятие», — пояснил Иван Белозерцев.
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