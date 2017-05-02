Пенза рассчитывает получить допфинансирование на строительство жилья и ремонт дорог
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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Получение дополнительного финансирования из федерального бюджета на стимулирование развития жилищного строительства и реализацию программы «Безопасные качественные дороги» стало главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел во вторник, 2 мая.
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Актуальную информацию по данному вопросу представил глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев.
Выслушав его, мэр поручил своим заместителям Юрию Ильину и Ирине Ширшиной подготовить необходимый пакет документов.
«Мы должны тщательно проработать все возможные варианты и представить необходимые пакеты документов, чтобы иметь возможность получить дополнительное финансирование, что в конечном итоге позволит застройщикам не только увеличить ввод жилья в городе и в регионе в целом, но и профинансировать строительство социальных объектов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.