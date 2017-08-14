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В Пензе «Дилижанс» проиграл суд по маршруту №130

12:35 | 14.08.2017 | Экономика

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области оставил без удовлетворения исковые требования двух организаций со схожими названиями — «Корпорация Дилижанс» и «Компания Дилижанс», которые не согласились с результатами конкурса по выбору перевозчика на маршрут №130 «Пенза («Арбековская застава») — село Засечное (город «Спутник»)».

В Пензе «Дилижанс» проиграл суд по маршруту №130

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально с иском в суд обратилась «Корпорация Дилижанс», а «Компания Дилижанс» была привлечена к делу в качестве соистца в июле.

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Спорный конкурс был проведен в соответствии с приказом Минпрома Пензенской области от 15 декабря 2016 года на право осуществления перевозок по маршрутам №№130, 428, 521, 534 и 550.

При этом претензии транспортной компании касались маршрута №130, то есть лота №3, по которому победителем был признан предприниматель Алексей Лопухов. В частности, в «Дилижансе» назвали необоснованным присвоение ему 300 баллов за осуществление регулярных перевозок. В случае признания отсутствия у него данного опыта максимальную оценку получила бы заявка ООО «Корпорация Дилижанс», и именно эта компания стала бы работать на маршруте.

Генеральным директором «Корпорации Дилижанс» и «Компании Дилижанс» является депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия». Участники обеих организации — Олег Тюгаев и Олег Фомин: доля каждого в уставном капитале составляет 50%.
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