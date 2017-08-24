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В Пензе дан старт циклу обучающих семинаров для предпринимателей

09:55 | 24.08.2017 | Экономика

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Обучающий семинар «Специальные налоговые режимы. Налоговые каникулы. Как избежать штрафов» состоялся в инновационном бизнес-инкубаторе на улице Гагарина в Пензе.

В Пензе дан старт циклу обучающих семинаров для предпринимателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувшую среду, 23 августа, бизнес-консультант Лариса Пономарева разъяснила представителям субъектов малого и среднего предпринимательства информацию о существующих специальных налоговых режимах и основные нововведения в законодательстве.

В частности, она затронула упрощенную систему налогообложения, изменение форм отчетности в Росстат и Федеральную налоговую службу, введение новых видов отчетов.

Особый интерес предпринимателей вызвали методы реализации рекомендаций ФНС РФ по доказательству добросовестности контрагентов при проведении проверок налоговыми органами, вопрос, касающийся налоговых каникул, и оптимизация нагрузки.

Отдельно бизнес-консультант остановилась на практике применения онлайн-касс.

Бесплатный обучающий и ознакомительный курс, который позволит предпринимателям быть в курсе последних изменений в законодательстве и разобраться в возможностях законно уменьшить свою налоговую базу, проводится администрацией города в рамках соглашения, подписанного соглашения с АО «Корпорация развития Пензенской области».

Предполагается, что до конца 2017 года будет организован ряд подобных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
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