В Пензе заключено инвестсоглашение по модернизации очистных сооружений Экономика Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Мэрия Пензы и ООО «Водно-коммунальное хозяйство» заключили инвестиционное соглашение в минувший четверг, 22 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Документом предполагается модернизация городских очистных сооружений и утилизация иловых осадков сточных вод в городе Пензе. Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, на данные цели планируется направить инвестиции в сумме более 1,5 млрд. рублей. «По итогам реализации проекта намечено создать более 40 рабочих мест», — отметили в администрации Пензы. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Водно-коммунальное хозяйство» расположено по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 8. Генеральным директором компании является Степан Минасов. В качестве основного вида деятельности юрлица указаны сбор и обработка сточных вод, а в качестве дополнительных — производство химических веществ и продуктов, электроэнергии; забор, очистка и распределение воды, торговля топливом и химпродуктами, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость