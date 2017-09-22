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В Пензе заключено инвестсоглашение по модернизации очистных сооружений

09:50 | 22.09.2017 | Экономика

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Мэрия Пензы и ООО «Водно-коммунальное хозяйство» заключили инвестиционное соглашение в минувший четверг, 22 сентября.

В Пензе заключено инвестсоглашение по модернизации очистных сооружений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документом предполагается модернизация городских очистных сооружений и утилизация иловых осадков сточных вод в городе Пензе.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, на данные цели планируется направить инвестиции в сумме более 1,5 млрд. рублей.

«По итогам реализации проекта намечено создать более 40 рабочих мест», — отметили в администрации Пензы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Водно-коммунальное хозяйство» расположено по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 8.

Генеральным директором компании является Степан Минасов.

В качестве основного вида деятельности юрлица указаны сбор и обработка сточных вод, а в качестве дополнительных — производство химических веществ и продуктов, электроэнергии; забор, очистка и распределение воды, торговля топливом и химпродуктами, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
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