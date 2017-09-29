19:03:32 Пятница, 29 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В России в 2018 году расходы на зарплаты бюджетникам увеличатся на 300 млрд. рублей

16:35 | 29.09.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Расходы на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в 2018 году возрастут на 300 млрд. рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рабочего визита в Пензу.

В России в 2018 году расходы на зарплаты бюджетникам увеличатся на 300 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В следующем году дополнительно более чем на 300 млрд. рублей в целом по всем субъектам Российской Федерации увеличатся расходы на заработную плату», — сказал он на заседании совета при полномочном президента России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Он отметил, что в 2018 году регионам, как и в предыдущие годы, на эти цели будут направлены средства из федерального бюджета.

«Треть от повышения заработной платы федерация возьмет на себя. За счет дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации мы распределим эти трансферты ко второму чтению бюджета и вы можете их уже увидеть и учесть у себя в бюджете», — пояснил министр.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь освободить «сына» от ответственности
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама