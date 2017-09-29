В России в 2018 году расходы на зарплаты бюджетникам увеличатся на 300 млрд. рублей Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Расходы на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в 2018 году возрастут на 300 млрд. рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рабочего визита в Пензу.

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«В следующем году дополнительно более чем на 300 млрд. рублей в целом по всем субъектам Российской Федерации увеличатся расходы на заработную плату», — сказал он на заседании совета при полномочном президента России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Он отметил, что в 2018 году регионам, как и в предыдущие годы, на эти цели будут направлены средства из федерального бюджета.

«Треть от повышения заработной платы федерация возьмет на себя. За счет дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации мы распределим эти трансферты ко второму чтению бюджета и вы можете их уже увидеть и учесть у себя в бюджете», — пояснил министр.