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В Пензе обсудят организацию дорожного движения в районе индустриального парка «Союз»

09:56 | 27.10.2017 | Экономика

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Организация дорожного движения в районе индустриального парка «Союз», расположенного на улице Центральной в Пензе, станет одним из главных вопросов совещания, которое пройдет на месте в предстоящую субботу, 28 октября.

В Пензе обсудят организацию дорожного движения в районе индустриального парка «Союз»

Фото: Penza-gorod.ru

В пятницу, 27 октября, с вопросами по использованию земель, государственная собственность на которые не разграничена, организации перекрестка улиц Центральной и Перспективной с территорией индустриального парка «Союз» к мэру Виктору Кувайцеву обратился гендиректор ООО «Мастер ПАК» Игорь Алтарев.

По его словам, в настоящее время компания приступила к реализации инвестиционного проекта строительства нового предприятия по производству экологически чистых упаковочных материалов «Завода Эко-Тары».

Обсудив детали проекта, представленного Игорем Алтаревым, Виктор Кувайцев предложил провести выездное совещание на месте строительства с участием ответственных лиц.

«Мы заинтересованы в развитии производства. Выезд на место строительства позволит нам не только предметно обсудить возможности использования обозначенной территории и организации дорожного движения, но и выбрать оптимальный вариант решения проблем, сократив насколько это возможно подготовку разрешительной документации», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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