Пенза получит почти 100 млн. рублей на транспорт Экономика

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Субсидия в размере почти 100 млн. рублей будет выделена Пензе из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат перевозчиков по приобретению транспортных средств. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Документ, который размещен на официальном сайте областного правительства, вступает в силу в день опубликования и применяется в части, не противоречащей закону о бюджете региона на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за его исполнением возложен за заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации госполитики в сфере транспорта.