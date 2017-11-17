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Пенза получит почти 100 млн. рублей на транспорт

08:44 | 17.11.2017 | Экономика

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Субсидия в размере почти 100 млн. рублей будет выделена Пензе из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат перевозчиков по приобретению транспортных средств. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Пенза получит почти 100 млн. рублей на транспорт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ, который размещен на официальном сайте областного правительства, вступает в силу в день опубликования и применяется в части, не противоречащей закону о бюджете региона на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за его исполнением возложен за заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации госполитики в сфере транспорта.
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