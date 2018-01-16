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Озвучены предварительные итоги ввода жилья в Пензе за 2017 год

13:04 | 16.01.2018 | Экономика

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. 450 тыс. кв. метров жилья, по предварительным данным, введено в эксплуатацию в Пензе по итогам 2017 года. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Озвучены предварительные итоги ввода жилья в Пензе за 2017 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это 102% к уровню прошлого [2016-го] года», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 16 января.

Магомед Агамагомедов уточнил, что 56% введенного жилья — почти 251 тыс. кв. метров — приходится на многоквартирные дома; еще 44% — свыше 199 тыс. кв. метров — на индивидуальные.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, окончательные итоги будут подведены по результатам подготовки отчетов организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию индивидуального жилья до 15 января.
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