Бюджет Пензы получит 750 тыс. рублей от киосков с мороженым и напитками в Ленинском районе Экономика

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Денежные средства в размере 750 тыс. рублей поступят в бюджет Пензы по итогам аукциона на право заключения договоров на размещение в Ленинском районе города киосков по продаже мороженого и прохладительных напитков в весенне-летний период 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Продано 29 лотов», — уточнили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что в ходе торгов начальная цена за размещение киоска поднялась с 3 тыс. 955 рублей до 175 тыс. рублей за период размещения с 1 мая по 30 сентября.

«С победителями аукциона в течение 10 дней администрация города заключит договора на право размещения нестационарных торговых объектов», — пояснили в мэрии.