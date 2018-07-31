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Мэр Пензы предложил способ воздействия на застройщиков, задолжавших за аренду земли

14:07 | 31.07.2018 | Экономика

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил способ воздействия на застройщиков, которые, не погасив долги за ранее взятые в аренду участки, обращаются за предоставлением им новых земель.

Мэр Пензы предложил способ воздействия на застройщиков, задолжавших за аренду земли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны активизировать снос ветхих и аварийных домов, которые расселены, формировать земельные участки и выставлять их на продажу. В то же время, если застройщик обращается за следующим участком под строительство, а его задолженность по арендной плате за пользование землей составляет десятки миллионов, стоит подумать, нужно ли идти ему навстречу, или подождать, пока он погасит долги», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 31 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев призвал нового руководителя управления муниципального имущества Пензы Дениса Леонтьева учесть этот момент в своей работе.

27 июня 2018 года в ходе совещания в администрации Пензы и.о. мэра Сергей Волков проинформировал коллег, что «застройщики перестали платить арендную плату, которую с них приходится взыскивать через суд». По его словам, долг на тот момент составлял более 195 млн. рублей.

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