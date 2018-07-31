Мэр Пензы предложил способ воздействия на застройщиков, задолжавших за аренду земли Экономика

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил способ воздействия на застройщиков, которые, не погасив долги за ранее взятые в аренду участки, обращаются за предоставлением им новых земель.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны активизировать снос ветхих и аварийных домов, которые расселены, формировать земельные участки и выставлять их на продажу. В то же время, если застройщик обращается за следующим участком под строительство, а его задолженность по арендной плате за пользование землей составляет десятки миллионов, стоит подумать, нужно ли идти ему навстречу, или подождать, пока он погасит долги», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 31 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев призвал нового руководителя управления муниципального имущества Пензы Дениса Леонтьева учесть этот момент в своей работе.

27 июня 2018 года в ходе совещания в администрации Пензы и.о. мэра Сергей Волков проинформировал коллег, что «застройщики перестали платить арендную плату, которую с них приходится взыскивать через суд». По его словам, долг на тот момент составлял более 195 млн. рублей.