«Опора России» поможет молодым предпринимателям в Пензе наладить деловые связи Экономика

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» поможет начинающим бизнесменам, политикам, самозанятым гражданам и представителям творческих профессий наладить деловые связи в ходе мероприятия, которое пройдет в банкетном комплексе «Лермонтовъ» в Пензе во вторник, 16 октября.

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Его формат предусматривает, что сначала к собравшимся обратятся первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев, замдиректора ООО «Дионис» по соцвопросам, председатель правления благотворительного фонда «Караван добрых дел», депутат Законодательного собрания региона Ольга Чистякова, а также руководитель реготделения «Опоры России» Денис Каширов.

После этого участники получат возможность познакомиться с людьми, находящимися с ними за одним столом, и выяснить, чем каждый из них может быть полезен друг другу.

При этом для комфортного общения планируется рассадить собравшихся по шесть человек.

Как сообщил ИА «PenzaNews» член оргкомитета мероприятия, сопредседатель молодежного комитета реготделения организации «Опора России» Сергей Цветков, предстоящее мероприятие, задуманное как нетворкинг-фестиваль, должно послужить стимулом, чтобы «приподнять людей с кресел».

Он пояснил, что внутри каждой группы будет организовано внутреннее голосование, победители которого — предприниматели, наиболее ярко показавшие себя — проведут краткую самопрезентацию со сцены.

«Все, кто поймет, что им было бы интересно пообщаться с конкретными людьми, смогут поговорить с ними после в неформальной обстановке. Также мы сделаем стол с визитками», — сказал собеседник агентства.

Сергей Цветков добавил, что среди участников предстоящего мероприятия — организатор «Дня тренингов» в Пензе Елена Херенская, основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, директор ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, руководитель рекламного агентства «Уличное TV» Марина Шатунова и шоумен Дмитрий Секерин.