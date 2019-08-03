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В Пензе начинающим предпринимателям предоставят гранты до 300 тыс. рублей

10:09 | 03.08.2019 | Экономика

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Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Администрация Пензы объявила о проведении конкурсного отбора проектов, по результатам которого вновь зарегистрированным и действующим менее года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будут предоставлены гранты в размере до 300 тыс. рублей.

В Пензе начинающим предпринимателям предоставят гранты до 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с постановлением мэрии №1328 от 22 июля 2019 года, финансовую поддержку планируется осуществлять по трем направлениям: приобретение оборудования, специализированной техники или материалов; оплата информационных кампаний и рекламы в СМИ; аренда помещения.

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Гранты будут предоставляться в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях софинансирования части расходов по реализации проектов за счет собственных средств субъектов МСП.

Основанием для их выделения станет решение конкурсной комиссии, которую возглавил вице-мэр Денис Леонтьев.

Прием заявок будет осуществляться с 5 августа по 3 сентября включительно. Узнать подробности, связанные с их оформлением, можно в управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы.

Итоги конкурсного отбора подведут 3 октября.

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