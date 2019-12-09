Гендиректору и двоим работникам «Пензадизельмаша» присуждена премия правительства РФ Экономика

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Трое представителей акционерного общества «Пензадизельмаш» — генеральный директор Михаил Скуратко, заместитель главного конструктора Игорь Алимов и начальник конструкторского бюро Александр Титов — стали лауреатами премии правительства России в области науки и техники.

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Вместе с ними премия присуждена авторскому коллективу ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ) — Михаилу Бакрадзе, Владиславу Антипову, Александру Свиридову, Денису Капитаненко, Михаилу Крюкову, Максиму Грибкову и Михаилу Летникову.

Тем самым отмечен их труд по разработке и внедрению в производство технологии сборки и электронно-лучевой сварки валов роторов турбокомпрессоров дизель-генераторов тепловозов из конструкционной стали с дисками из жаропрочных сплавов на никелевой основе, изготовленных с применением высокоэффективной изотермической деформации на воздухе.

«Технология была внедрена на АО «Пензадизельмаш», что позволило повысить технический уровень продукции пензенского завода. Благодаря работе, выполненной специалистами ВИАМ и АО «Пензадизельмаш», создано производство отечественных турбокомпрессоров, вал ротора в которых выполнен электронно-лучевой сваркой разнородных материалов, что обеспечило повышение ресурса турбокомпрессоров до 400 тыс. часов, увеличение в полтора раза межремонтного периода обслуживания, снижение трудоемкости механической обработки и сборки на 50%», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

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В ВИАМ добавили, что в настоящее время в эксплуатации находится свыше 200 локомотивов, дизель-генераторы которых оборудованы системой турбонаддува со сварными роторами, наработка превышает 150 тыс. километров.

Постановлением правительства России №954 от 24 октября 2013 года с 1 января 2014 года учреждены ежегодные премии в области науки и техники, в том числе премии за работы в сфере обороны и безопасности, в размере 2 млн. рублей каждая.

В соответствии с распоряжением №2846-р от 29 ноября 2019 года, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, лауреатами премий стали более 130 соискателей. В их числе 11 академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук, 64 доктора наук и 26 кандидатов наук.

Премии присуждены за работы в области медицины, энергетики, геологии, производственных и информационных технологий, материаловедения, машиностроения, транспорта, экологии и сельского хозяйства.