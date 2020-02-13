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Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на «Продэкспо-2020»

10:42 | 13.02.2020 | Экономика

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Москва, 13 февраля 2020. PenzaNews. Компании кластера «Союз пензенских кондитеров» представили свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2020» в Москве.

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на «Продэкспо-2020». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На объединенном стенде кластера посетители могут ознакомиться с деятельностью фабрик «Русский кондитер», «Пензенская шоколадная компания», «Диад» и «Боса Нова».

Помимо этого, на выставке оборудованы персональные стенды пензенских производителей, в их числе — «Ванюшкины сладости», «Остров изобилия», «Мирослада», «Славия», «Руспродукт» и «Унитрон».

Как сообщил генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, компании привезли на мероприятие большое количество новинок, которые могут заинтересовать представителей разных сегментов кондитерского рынка.

«Уже в первые дни выставки наблюдается большой интерес к стендам пензенских предприятий со стороны крупных российских дистрибьюторов, сетей магазинов, оптовиков из стран СНГ», — отметил он.

По словам Михаила Ляшкова, по итогам участия в выставке «Продэкспо» в прошлые годы пензенские производители заключили договоры на десятки миллионов рублей и вышли на новые рынки сбыта в Сибири, Зауралье, Азербайджане, Армении и Киргизии.

«Надеемся, что коммерческий эффект выставки этого года будет не менее успешен», — добавил гендиректор «ЦКР».

27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» начала свою работу в московском «Экспоцентре» 10 февраля. Мероприятие продлится пять дней.

Помимо экспозиции, предусмотрена насыщенная деловая программа, в том числе круглые столы, посвященные экспорту, теме здорового образа жизни и организации закупок продукции для сетей.

Объединенная экспозиция пензенских кондитерских предприятий организована «Центром кластерного развития» при поддержке Минпрома региона.

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