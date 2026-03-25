Олег Мельниченко потребовал реальной работы по сопровождению инвестпроектов в Пензенской области

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от министра экономического развития и промышленности региона Романа Трялина реальной работы по сопровождению инвестиционных проектов на территории субъекта федерации.

«Мне не нужно, чтобы на заседании правительства министр мне давал данные, которые я и так хорошо знаю. Вы должны владеть полной информацией по каждому этапу каждого из инвестиционных проектов. Не просто для галочки отчитаться, доклад должен быть содержательным. Не надо пустословия, нужна реальная работа по сопровождению инвестпроектов», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Роману Трялину на заседании правительства Пензенской области, состоявшемся 24 марта.

Губернатор поручил министерству экономического развития и промышленности региона вместе с АО «Корпорация развития Пензенской области» активнее работать по крупным и новым для субъекта федерации инвестпроектам, в числе которых — вторая очередь логистического комплекса компании «Вайлдберриз» и производство ДСП и ЛДСП на предприятии «Ультрадекор».

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, в 2025 году инвестиции в основной капитал в регионе составили около 138 млрд. рублей.

Объем инвестиций резидентов ТОР в Пензенской области превысил 4 млрд. рублей

Статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в прошлом году получили 29 компаний: число резидентов ТОР «Заречный» выросло на 21, ТОР «Сердобск» — на 8. С момента создания территорий опережающего развития объем налоговых поступлений в бюджет Пензенской области составил 520 млн. рублей, налоговых льгот — 365 млн. рублей.

При поддержке Минэкономразвития России завершено создание двух новых площадок для размещения производств, относящихся к малому и среднему бизнесу. Это промтехнопарк «Союз» в Пензе и индустриальный парк «Мастер» в Сердобском районе.

Помимо этого, ведется работа над развитием индустриальной площадки «Заря» в Пензе.