Алексей Абанин назначен прокурором Бековского района

12:04 | 25.03.2026 | Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Младший советник юстиции Алексей Абанин назначен прокурором Бековского района Пензенской области.

Алексей Абанин назначен прокурором Бековского района.

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №225-к подписан 20 марта.

Абанин Алексей Николаевич родился в 1991 году.

В 2013 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С июня 2013 года по август 2020 года проходил службу в следственном управлении СКР по Пензенской области.

В ноябре 2020 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Колышлейского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона, заместителя прокурора Заречного.

Женат, воспитывает сына.


