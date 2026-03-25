Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Младший советник юстиции Алексей Абанин назначен прокурором Бековского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №225-к подписан 20 марта.

Абанин Алексей Николаевич родился в 1991 году.

В 2013 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С июня 2013 года по август 2020 года проходил службу в следственном управлении СКР по Пензенской области.

В ноябре 2020 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Колышлейского района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона, заместителя прокурора Заречного.

Женат, воспитывает сына.