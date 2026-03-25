В Пензе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся в колледже детей участников СВО на обеспечение двухразовым питанием

16:32 | 25.03.2026 | Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура защитила права обучающихся в пензенском областном медицинском колледже детей участников специальной военной операции на обеспечение двухразовым питанием.

«Установлено, что обучающиеся в ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» дети участников специальной военной операции должны обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием. Однако фактически предусмотренная региональным законодательством мера социальной поддержки не реализовывалась. Прокуратура внесла представление председателю регионального правительства. Благодаря вмешательству надзорного ведомства нарушения устранены, колледж заключил договор на организацию питания обучающихся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что восстановлены права 29 детей участников СВО.


