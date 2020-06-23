В Пензенской области за январь-май введено почти 280 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Почти 280 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за январь-май 2020 года, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Основной объем — 67,1% — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): введено в эксплуатацию около 188 тыс. кв. метров, что составляет 91,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу стройкомпаний за январь-май 2020 года, оценивается в 9 млрд. 374 млн. 289 тыс. рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду 2019-го составил 81,3%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.