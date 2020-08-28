В Пензенской области 7 сентября стартует образовательная программа «Мама-предприниматель» Экономика

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», участницы которой поборются за грант на реализацию своей бизнес-идеи, стартует в Пензенской области в понедельник, 7 сентября.

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Прием заявок на бесплатное обучение продлится на сайте проекта по 31 августа.

Принять участие в программе могут женщины, имеющие несовершеннолетних детей, в том числе находящиеся в декретном отпуске, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года.

Для успешного прохождения отбора необходимо заполнить анкету и подробно описать свой бизнес-проект. Авторы 35 лучших заявок будут приглашены на пятидневное бизнес-обучение, которое будет организовано в Пензе.

Эксперты поделятся с ними знаниями о поиске ниши, разработке концепции продукта, разъяснят основы маркетинга и продвижения, а также финансовые и юридические нюансы ведения предпринимательской деятельности.

В завершение курса каждая участница должна будет представить свой бизнес-план на конкурс. Фонд Amway «В ответе за будущее» профинансирует реализацию лучшей идеи, выделив победительнице грант в размере 100 тыс. рублей.

Как отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Наталья Ларионова, самореализация является одним из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины.

«В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед», — сказала она.

В свою очередь президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская обратила внимание на то, что организаторы проекта не просто мотивируют молодых инициативных женщин, но и помогают развивать экономику страны.

«Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес», — подчеркнула она.

По словам заместителя президента – председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, начинающие бизнесмены нередко сталкиваются с такими препятствиями, как нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний.

«Программа «Мама-предприниматель» помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела», — пояснила она.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» существует с 2013 года.

С 2015 года реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России». С 2016 года к проекту присоединилось акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в 2019-м — банк «Открытие».

В 2019 году Минэкономразвития России включило ее в перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году обучающие мероприятия пройдут более чем в 60 субъектах РФ.

Региональным оператором программы «Мама-предприниматель» выступает центр «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.